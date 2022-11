Le très smart quoti­dien brit­ta­nique The Guardian est allé rencon­trer Ashleigh Barty pour faire un point sur sa nouvelle vie. L’ex‐numéro 1 mondiale va bien et ne regrette pas d’avoir rangé sa raquette au placard. Certes, l’adré­na­line de la compé­ti­tion lui manque mais pour le reste…

« La compé­ti­tion et le fait de me mesurer aux meilleurs du monde me manquent, mais tout ce qui va avec ne me manque pas. Maintenant, je m’ha­bitue proba­ble­ment à me lancer des défis de diffé­rentes manières et à voir comment je peux être stimulée, comment je peux encore concourir, comment je peux encore progresser. Et je pense que faire cela à la maison main­te­nant est vrai­ment amusant. »