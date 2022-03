Ashleigh Barty a lâché une énorme bombe sur la planète tennis en annon­çant mettre un terme à sa carrière, à seule­ment 25 ans. La numéro 1 mondiale mûris­sait cette réflexion depuis de nombreux mois déjà. Son sacre à domi­cile, à l’Open d’Australie, a terminé de la convaincre.

« Pouvoir gagner Wimbledon (juillet 2021, ndlr) était mon rêve, mon seul vrai rêve dans le tennis. Cela a vrai­ment changé ma pers­pec­tive. J’ai eu cette intui­tion après Wimbledon et j’en ai beau­coup parlé à mon équipe. Il y avait juste une petite partie de moi qui n’était pas tout à fait satis­faite (…) Et puis est venu le défi de l’Open d’Australie et je pense que pour moi, c’est la manière la plus parfaite (de partir) », a expliqué Barty.