Ashleigh Barty a la côte en Australie. Souriante et dis­crète, la numé­ro 1 mon­diale avait sou­hai­té ne pas quit­ter son pays d’origine (l’Australie) depuis le début de l’épidémie. Cette déci­sion l’avait obli­gé à faire des conces­sions sur le plan spor­tif, notam­ment celle de ne pas par­ti­ci­per à Roland Garros. Dans une inter­view pour la BBC, elle revient sur ce choix impor­tant de sa sai­son 2020.

« Renoncer à jouer à Roland Garros en 2020 a été la déci­sion la plus dif­fi­cile de l’an­née. J’avais hâte de défendre mon pre­mier titre, mais à aucun moment je ne l’ai regret­té. Je savais que j’a­vais pris la bonne déci­sion pour ma san­té et celle de ma famille et de mes amis. Je n’ai pas vu un seul match du tour­noi et j’ai dor­mi la conscience tran­quille, je savais que je devais accep­ter ce qui se pas­sait dans le monde. »