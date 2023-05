Lors d’une inter­view accordée au Guardian, l’ex‐numéro 1 mondiale (retraitée des courts depuis mars 2022) Ashleigh Barty s’est exprimée sur la situa­tion de Simona Halep, suspendue depuis le 21 octobre dernier par l’Agence inter­na­tio­nale pour l’intégrité du tennis (ITIA) suite à un test anti­do­page positif lors du dernier US Open.

« J’aime Simo’ et je la respecte. Je lui ai parlé un peu au cours des 12 derniers mois, juste pour savoir comment elle allait. C’est une personne excep­tion­nelle. J’espère sincè­re­ment qu’elle aura l’oc­ca­sion de s’ex­primer et d’ex­pli­quer son point de vue, car il y a toujours deux versions dans chaque histoire. Je pense qu’il serait diffi­cile de trouver quel­qu’un qui ne veuille pas la voir retourner sur le terrain pour faire ce qu’elle aime le plus, c’est‐à‐dire jouer sur les grands courts contre les meilleures du monde », a estimé l’Australienne.