Barty sur Serena Williams : « La première fois que nous nous nous sommes affrontées, j’étais juste un enfant, j’étais intimidée de jouer contre elle »

Au cours d’une inter­view accordée à The Age, l’ex‐numéro 1 mondiale, Ashleigh Barty, retraitée depuis mars, est revenu sur ses deux confron­ta­tions contre Serena Williams, qui mettra elle aussi un terme à sa carrière dans quelques jours.

Elle s’est inclinée deux fois contre la reine améri­caine : en 2014 à l’Open d’Australie (6–2, 6–1), alors qu’elle n’avait que 18 ans, et en 2018, à Roland‐Garros pour un dénoue­ment iden­tique (3–6, 6–3, 6–4).

« La première fois que nous nous sommes affron­tées, j’étais juste un enfant, j’étais encore très jeune, j’étais inti­midée de jouer contre elle. La deuxième fois, quatre ans plus tard, je pense que j’avais une bonne chance de gagner ce match, mais avec la façon dont elle frap­pait la balle couplée à sa gran­deur sur le court, c’était trop dur pour moi. J’aurais aimé l’af­fronter une dernière fois, c’est mon esprit de compé­ti­tion, j’ai beau­coup appris de mes expé­riences. Tout cela était très exci­tant, une expé­rience que je n’ou­blierai jamais. Je sais qu’elle a exprimé son enthou­siasme à essayer d’agrandir sa famille et d’avoir un autre enfant, alors espé­rons que tout se passe bien pour elle et qu’elle puisse le faire. »