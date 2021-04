Alors qu’elle ne rentrera pas dans son pays avant la fin de l’US Open en septembre prochain, Ashleigh Barty a tout de même pu se faire vacciner dans le cadre d’une initia­tive de la WTA sur le tournoi de Charleston. Ainsi, la numéro 1 mondiale et son entraî­neur, Craig Tyzzer, ont pu rece­voir une dose de vaccin sans sauter la file d’at­tente grâce à une phar­macie qui possé­dait des doses en trop.

« Nous recher­chions diffé­rents moyens pour essayer de nous faire vacciner sans sauter la file d’at­tente en Australie, pour voir quelles étaient nos options, et nous n’avons pas pu obtenir beau­coup de réponse avant notre départ du pays en mars », a déclaré Barty à l’issue de sa victoire en huitièmes de finale de Stuttgart face à Laura Siegemund (6–0, 7–5).

« Nous avons pu obtenir le vaccin, comme beau­coup d’autres joueurs, grâce à la WTA qui avait orga­nisé cela avec une certaine phar­macie qui avait des doses supplé­men­taires, et c’était impor­tant pour moi de savoir que les plus vulné­rables avaient été vaccinés en premier. C’est agréable de savoir que nous avons cette petite couche de protec­tion. Nous faisons toujours les bonnes choses et respec­tons toutes les règles et les direc­tives mises en place par le circuit, mais main­te­nant que nous avons ce petit plus de protec­tion, nous sommes un peu plus à l’aise. »