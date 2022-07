Retraitée du tennis profes­sionnel à seule­ment 26 ans suite à son titre remporté lors de l’Open d’Australie en début d’année, Ashleigh Barty n’a pas l’in­ten­tion de rede­venir une joueuse profes­sion­nelle et ce dans n’im­porte quelle discipline.

On se souvient que l’Australienne avait une première fois quitté le monde du tennis en 2014 afin de se consa­crer au cricket au sein de l’équipe des Brisbane Heats avant de revenir en 2016.

Véritable prodige, l’Australienne est égale­ment une excel­lente joueuse de golf et certains aime­raient la voir s’es­sayer au circuit pro. Mais lors d’une récente inter­view pour la radio 101.9 The Fox Melbourne’s Fif, Fev and Nick, l’an­cienne numéro une mondiale a tenu à mettre fin à toutes ces rumeurs.

« Visiblement, certaines personnes n’ac­ceptent pas que je renonce à faire du sport profes­sionnel. J’aime le golf, c’est un de mes passe‐temps. Ce ne sera pas ma profes­sion, je n’ai pas l’in­ten­tion d’en faire ma profes­sion, mais je fais du golf une fois par semaine si je peux. Je n’ai pas besoin, je n’ai pas envie de faire du sport profes­sionnel, en parti­cu­lier du golf. J’adore m’y promener avec mes copines et mes amis, mais oui, pas pour moi », a déclaré l’Australienne avant de revenir sur sa déci­sion de prendre se retraite à l’issue de l’Open d’Australie. « Ma déci­sion était la même, je savais que c’était mon dernier Open d’Australie et, d’une certaine manière, cela m’a libérée pour être plus moi‐même que je n’au­rais jamais pu l’être dans ma vie et juste jouer complè­te­ment sans consé­quence. J’ai décidé d’y aller, d’en profiter et de jouer en toute liberté, ce qui m’a beau­coup aidée. »