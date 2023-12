Bastien était notre « consul­tant » pour monter le dossier Où sont les Femmes de notre We Love Tennis Magazine, dernier numéro de l’année. Le coach d’Udvardy ne mâche pas ses mots et il n’a pas forcé­ment tort.

On lui a donc posé quelques ques­tions clés pour comprendre comment faire évoluer le circuit féminin pour qu’il soit plus attrayant. La première était liée à Iga Swiatek

Est‐ce que tu trouves qu’Iga Swiatek remplit plei­ne­ment son rôle de leader du tennis féminin ?

Quand on me parle d’elle, je me souviens surtout qu’en 2018, Iga Swiatek jouait encore des ITF 15 000 dollars en Égypte, elle était 700e ! Je ne suis pas sûr que les gens réalisent bien de quoi on parle. Cinq saisons plus tard (saison COVID incluse), à tout juste 22 ans, elle a déjà remporté quatre tour­nois du Grand Chelem et reste sur deux saisons d’affilée à environ 70 victoires pour 10 défaites. Je ne sais pas si ça lui donne un rôle de leader ; en revanche, c’est une évolu­tion limite surhumaine !