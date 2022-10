Dans notre numéro 82 de We Love Tennis Magazine qui est consul­table numé­ri­que­ment (voir‐ci dessous), nous avions demandé à notre « coach » d’ana­lyser les évolu­tions du jeu de la Française Caroline Garcia. Bastien Fazincani toujours très précis dans ses analyses a donc joué le jeu en abor­dant notam­ment l’as­pect tech­nique. L’intégralité de ses propos est à lire dans le mag. Nous avons choisi de vous proposez l’ex­trait concer­nant son coach.

« Pour moi, ce qu’il lui arrive à Caroline est presque logique, c’est plutôt ce qu’elle faisait ces dernières années qui ne l’était pas. Et ça, on le doit très certai­ne­ment à Bertrand Perret. C’est un mec qui sait écouter, il a beau­coup d’empathie, il réflé­chit, il prend le temps avant de parler. Ça ne peut que l’apaiser et lui donner confiance. Si ensemble ils trouvent de la stabi­lité, Caroline Garcia à son niveau moyen c’est quatre 1⁄ 4 de finale en Grand Chelem par an. La seule qui puisse l’en empê­cher fina­le­ment, c’est elle‐même »