Bastien, que l’on connait très bien, s’est permis de poster sur X un message où il égra­ti­gnait la numéro 1 mondial en mettant en avant le fait que le calen­drier de sa suspen­sion était un peu « limite ».

Après ce post, le coach fran­çais a été victime d’un vrai lynchage personnel où certains évoquaient en gros qu’il n’était pas assez connu, qu’il n’était personne, et que sa parole était celle d’un aigri.

Or, c’est tout le contraire. Après avoir formé Yamstremska, Bastien a égale­ment été le coach d’Alizé Cornet par exemple. Il continue chaque jour à essayer de faire progresser des joueuses. Après avoir entrainé Udvardy, Dalma Galfi, il est au chevet de Darja Semeņistaja, 121ème mondial.

Oooooh poor Iga….

1 month suspen­sion, so unfair, so tough…

Starting right after the BJK Cup and ending right before the AO swing.

Basically being suspended during vaca­tions 👌👍

We send you a lot of support Iga for this diffi­cult times you are going through !!#equity #fake pic.twitter.com/dWNMZscCsI