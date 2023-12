Bastien Fazincani était notre consul­tant pour monter le dossier « Où sont les Femmes » de notre We Love Tennis Magazine, dernier numéro de l’année 2023. Le coach trico­lore de la Hongroise Panna Udvardy a donc abordé le sujet de la fameuse égalité du prize money.

Est‐ce que le combat pour un prize money égali­taire est un passage obligé ?

Bien sûr que c’est une obli­ga­tion. Il y a une chose dont on ne parle presque jamais et qui est d’une logique impla­cable, c’est le montant des dépenses comparé au prize money. En dehors des tour­nois du Grand Chelem, les femmes sont presque deux fois moins bien payées alors que leurs frais sont les mêmes que les garçons. Leurs billets d’avion coûtent le même prix, leurs chambres d’hôtel et leurs repas aussi. Elles doivent égale­ment payer leur staff, donc en fin d’année, pour­quoi les dépenses repré­sen­te­raient 30 % du chiffre d’affaires d’un joueur contre 50–60 % pour une joueuse ? Si on paie moins les joueuses, il faudrait aussi leur faire dépenser moins pour équi­li­brer. Faire un circuit qui se joue en Espagne toute l’année par exemple [rires]. Les frais de trans­port, d’hébergement, etc., tout serait divisé par deux ou trois, et les gains actuels seraient donc suffisants.