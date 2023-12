Dernier volet de la prise de parole de notre consul­tant, témoin prin­cipal de notre dossier : Où sont les femmes publié dans le dernier numéro de We Love Tennis Magazine le N°87.

Bastien qui est présent sur le circuit évoque les diffé­rences de trai­te­ment média­tique suivant les pays, et la puis­sance de certains tour­nois féminins.



Toi qui vis le circuit WTA de l’intérieur, trouves‐tu que le tennis féminin est mal consi­déré en général ou bien que cela varie selon le tournoi ou le pays qui accueille ?

Selon les pays, la diffé­rence est énorme. Si tu voyais la valeur qu’on donne à un événe­ment comme un simple ITF 80 000 dollars dans certaines régions, et donc la promo­tion qui est faite autour ! Les écoles ferment l’après-midi pour amener leurs classes assister aux matchs. Et ça marche, c’est blindé de monde. Il y a du public tous les jours, de l’ambiance, les joueuses croulent sous les demandes d’autographes ou de photos, alors que lorsqu’elles font un WTA 250 en France, personne ne les regarde à part trois chefs d’entreprise en loge, entre coupe de cham­pagne et petits fours.