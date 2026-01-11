Perdre un simple en United Cup, épreuve plutôt symbo­lique n’est pas une erreur profes­sion­nelle surtout quand on a eu sur le court une belle attitude.

Accepter une défaite, c’est aussi se dire qu’il va falloir trouver des solu­tions pour y remé­dier. C’est un peu le problème d’Iga qui prend les choses vrai­ment trop à coeur, ce qui la rend vulné­rable quand le match se durcit.

Ses larmes de ce dimanche confirment donc qu’é­mo­tion­nel­le­ment elle a encore beau­coup de travail à faire, et qu’elle est déjà fragi­lisée avant qu les vrais host­lités ne commencent avec l’Open d’Australie.