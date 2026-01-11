AccueilWTABattue par Bencic, Swiatek fond en larmes, c'est plutôt inquiétant !
WTA

Battue par Bencic, Swiatek fond en larmes, c’est plutôt inquiétant !

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

464
Screenshot

Perdre un simple en United Cup, épreuve plutôt symbo­lique n’est pas une erreur profes­sion­nelle surtout quand on a eu sur le court une belle attitude. 

Accepter une défaite, c’est aussi se dire qu’il va falloir trouver des solu­tions pour y remé­dier. C’est un peu le problème d’Iga qui prend les choses vrai­ment trop à coeur, ce qui la rend vulné­rable quand le match se durcit.

Ses larmes de ce dimanche confirment donc qu’é­mo­tion­nel­le­ment elle a encore beau­coup de travail à faire, et qu’elle est déjà fragi­lisée avant qu les vrais host­lités ne commencent avec l’Open d’Australie.

Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 12:45

Article précédent
Medvedev à son équipe après son titre : « Vous parvenez à me redonner confiance et c’est super, mais par pitié il faut que de votre côté vous progres­siez aux cartes »
Article suivant
Musetti, dépité après sa défaite en finale contre Bublik : « On dirait que les finales ne sont pas mes matchs »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.