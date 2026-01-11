Perdre un simple en United Cup, épreuve plutôt symbolique n’est pas une erreur professionnelle surtout quand on a eu sur le court une belle attitude.
Accepter une défaite, c’est aussi se dire qu’il va falloir trouver des solutions pour y remédier. C’est un peu le problème d’Iga qui prend les choses vraiment trop à coeur, ce qui la rend vulnérable quand le match se durcit.
😭@iga_swiatek pic.twitter.com/5snZuX5It3— K (@bethdutton_k) January 11, 2026
Ses larmes de ce dimanche confirment donc qu’émotionnellement elle a encore beaucoup de travail à faire, et qu’elle est déjà fragilisée avant qu les vrais hostlités ne commencent avec l’Open d’Australie.
Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 12:45