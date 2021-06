La déci­sion de Naomi Osaka avant Roland‐Garros de boycotter les confé­rences de presse fait encore énor­mé­ment parler. Pour cause, la Japonaise a égale­ment déclarer forfait pour Wimbledon. Interrogé par La Nación sur le sujet, Boris Becker n’y est pas allé de main morte avec la numéro 2 mondial. L’Allemand ne comprend pas qu’elle puisse être à ce point touché psychologiquement.

« Elle a 23 ans et elle est en bonne santé, de quelle pres­sion parle‐t‐elle ? N’a‐t‐on pas plutôt la pres­sion lors­qu’on n’a rien à manger ? Quand on doit nourrir sa famille et qu’on n’a pas de travail ? N’est‐ce pas plus de pres­sion ? Si vous ne pouvez pas parler avec les médias, vous ne pouvez pas être un joueur de tennis profes­sionnel. La tournée est impos­sible sans la presse, et il est diffi­cile de gagner de l’argent sans elle. Cela fait partie du travail du joueur de tennis et il faut savoir s’en occuper », a râlé Boris Becker, peu compréhensif.