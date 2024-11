Malgré la nais­sance de son premier enfant le 23 avril dernier, une petite fille nommée Bella, Belinda Bencic, de retour sur le circuit depuis le 30 octobre dernier, a accordé une longue inter­view à nos confrères alle­mand de Tennis Magazin dans laquelle elle évoque ses ambi­tions alors qu’elle n’a que 27 ans.

« Oui, bien sûr, je me fixe des objec­tifs. J’ai toujours pour objectif de remporter un titre du Grand Chelem. Je ne sais pas quand et je ne me mets aucune pres­sion sur le temps, mais ce serait formi­dable d’ici la fin de ma carrière. En revanche, je suis déjà extrê­me­ment satis­faite de mon parcours. Même si c’est fini main­te­nant, je peux dire que je suis extrê­me­ment satis­faite. D’un point de vue sportif, gagner les Jeux olym­piques a été la plus belle chose que j’ai vécue. C’est diffi­cile de se fixer un objectif pour la saison prochaine car je ne sais pas encore ce que je peux jouer. Mais je veux progresser dans le classement. »