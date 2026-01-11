AccueilWTABelinda Bencic, tombeuse de Swiatek : "Iga n'a vraiment pas été...
Belinda Bencic, tombeuse de Swiatek : « Iga n’a vrai­ment pas été tendre avec moi »

Thomas S
Par Thomas S

-

0

Battue six fois lors des sept derniers matchs par Iga Swiatek (dont un forfait), Belinda Bencic a comme vaincu le signe indien ce dimanche lors de la finale de la United Cup entre la Suisse et la Pologne.

Malgré la perte du premier set, l’ac­tuelle 11e mondiale s’est imposée avec une grande auto­rité : 3–6, 6–0, 6–3, en 2h15.

Interrogée au micro du stade après la rencontre, Belinda est revenue sur les circons­tances de cette victoire très impor­tante pour elle et son pays. 

« Iga n’a vrai­ment pas été tendre avec moi aupa­ra­vant, c’est toujours un défi de jouer contre elle, et chaque fois que je l’af­fronte, je cherche des moyens de m’amé­liorer et d’es­sayer de lui rendre la vie un peu plus diffi­cile. Je pense que la diffé­rence aujourd’hui (dimanche), c’est que j’ai joué très libre­ment, je me suis vrai­ment amusée sur le court et j’ai tout donné, et bien sûr, encore une fois, l’équipe suisse m’a beau­coup aidée à fran­chir la ligne d’ar­rivée. Pour être honnête, je pensais être dans le match dès le premier point. Je pensais que je jouais très bien alors que j’étais menée 3–0, et je me suis dit : ‘OK, qu’est‐ce que je dois faire ?’ »

Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 13:53

