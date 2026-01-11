Battue six fois lors des sept derniers matchs par Iga Swiatek (dont un forfait), Belinda Bencic a comme vaincu le signe indien ce dimanche lors de la finale de la United Cup entre la Suisse et la Pologne.
Malgré la perte du premier set, l’actuelle 11e mondiale s’est imposée avec une grande autorité : 3–6, 6–0, 6–3, en 2h15.
Interrogée au micro du stade après la rencontre, Belinda est revenue sur les circonstances de cette victoire très importante pour elle et son pays.
« Iga n’a vraiment pas été tendre avec moi auparavant, c’est toujours un défi de jouer contre elle, et chaque fois que je l’affronte, je cherche des moyens de m’améliorer et d’essayer de lui rendre la vie un peu plus difficile. Je pense que la différence aujourd’hui (dimanche), c’est que j’ai joué très librement, je me suis vraiment amusée sur le court et j’ai tout donné, et bien sûr, encore une fois, l’équipe suisse m’a beaucoup aidée à franchir la ligne d’arrivée. Pour être honnête, je pensais être dans le match dès le premier point. Je pensais que je jouais très bien alors que j’étais menée 3–0, et je me suis dit : ‘OK, qu’est‐ce que je dois faire ?’ »
Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 13:53