Accueil WTA

Belinda Bencic vole au secours de Coco Gauff : « Je ne pense pas qu’elle mérite autant de critiques négatives »

Par
Thomas S
-
159

Récemment de passage sur le podcast, Christian’s Court, Belinda Bencic, battue cinq fois en sept confron­ta­tions dont les trois dernières fois par Coco Gauff, a pris sa défense alors que l’Américaine est souvent raillée à cause de ses problèmes au service et de son nombre impor­tant de doubles fautes. 

« On a disputé de très beaux matchs à chaque fois et sa mobi­lité est vrai­ment impres­sion­nante. On a vrai­ment l’im­pres­sion que le court est beau­coup plus petit. J’aime atta­quer, bien sûr, et elle me rend la tâche très diffi­cile, elle me pousse à jouer un coup de plus à chaque fois. Son service est égale­ment très compliqué, je sais qu’elle reçoit beau­coup de commen­taires, mais son service est très bon, et il peut être très rapide. Evidemment, il peut arriver qu’elle rencontre des problèmes de rythme, mais je ne pense pas qu’elle mérite autant de critiques néga­tives. Son jeu est unique, son rythme est très diffé­rent, ses chan­ge­ments d’ef­fets et de vitesse sont impres­sion­nants, et elle peut vrai­ment tout faire sur le court. Elle mérite ample­ment sa troi­sième ou quatrième place mondiale. »

Publié le mardi 31 mars 2026 à 16:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥