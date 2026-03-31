Récemment de passage sur le podcast, Christian’s Court, Belinda Bencic, battue cinq fois en sept confrontations dont les trois dernières fois par Coco Gauff, a pris sa défense alors que l’Américaine est souvent raillée à cause de ses problèmes au service et de son nombre important de doubles fautes.
“Her serve is very good. I don’t think she should get so [many] negative comments because her game is very unique.”— Christian’s Court (@christianscourt) March 30, 2026
In addition to speaking with her about Aryna & Elena, I asked Belinda Bencic what makes Coco Gauff so tough to play after their Miami QF clash last week. pic.twitter.com/cfo6NH5n6Y
« On a disputé de très beaux matchs à chaque fois et sa mobilité est vraiment impressionnante. On a vraiment l’impression que le court est beaucoup plus petit. J’aime attaquer, bien sûr, et elle me rend la tâche très difficile, elle me pousse à jouer un coup de plus à chaque fois. Son service est également très compliqué, je sais qu’elle reçoit beaucoup de commentaires, mais son service est très bon, et il peut être très rapide. Evidemment, il peut arriver qu’elle rencontre des problèmes de rythme, mais je ne pense pas qu’elle mérite autant de critiques négatives. Son jeu est unique, son rythme est très différent, ses changements d’effets et de vitesse sont impressionnants, et elle peut vraiment tout faire sur le court. Elle mérite amplement sa troisième ou quatrième place mondiale. »
Publié le mardi 31 mars 2026 à 16:13