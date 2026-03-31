Récemment de passage sur le podcast, Christian’s Court, Belinda Bencic, battue cinq fois en sept confron­ta­tions dont les trois dernières fois par Coco Gauff, a pris sa défense alors que l’Américaine est souvent raillée à cause de ses problèmes au service et de son nombre impor­tant de doubles fautes.

“Her serve is very good. I don’t think she should get so [many] nega­tive comments because her game is very unique.”



In addi­tion to spea­king with her about Aryna & Elena, I asked Belinda Bencic what makes Coco Gauff so tough to play after their Miami QF clash last week. pic.twitter.com/cfo6NH5n6Y — Christian’s Court (@christianscourt) March 30, 2026

« On a disputé de très beaux matchs à chaque fois et sa mobi­lité est vrai­ment impres­sion­nante. On a vrai­ment l’im­pres­sion que le court est beau­coup plus petit. J’aime atta­quer, bien sûr, et elle me rend la tâche très diffi­cile, elle me pousse à jouer un coup de plus à chaque fois. Son service est égale­ment très compliqué, je sais qu’elle reçoit beau­coup de commen­taires, mais son service est très bon, et il peut être très rapide. Evidemment, il peut arriver qu’elle rencontre des problèmes de rythme, mais je ne pense pas qu’elle mérite autant de critiques néga­tives. Son jeu est unique, son rythme est très diffé­rent, ses chan­ge­ments d’ef­fets et de vitesse sont impres­sion­nants, et elle peut vrai­ment tout faire sur le court. Elle mérite ample­ment sa troi­sième ou quatrième place mondiale. »