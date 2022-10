Récemment évincé par Emma Raducanu après avoir fait des miracles avec Anett Kontaveit la saison dernière, Dimitry Tursunov n’a pas mis long­temps pour retrouver du travail.

Désireuse de progresser menta­le­ment, la Suissesse Belinda Bencic (25 ans, 14e mondiale) s’est presque jetée sur l’en­traî­neur russe étant donné ses récents résul­tats et ses méthodes appa­rem­ment diffé­rentes des autres entraî­neurs du circuit.

« J’ai tout fait pour l’avoir. Je crois ferme­ment que c’est un très bon entraî­neur et qu’il peut améliorer mon jeu et la partie mentale. Je suis super content qu’il ait décidé de travailler avec moi. Je veux que ce soit génial et je veux améliorer exac­te­ment cette partie dont nous venons de parler. Je pense que c’est la partie où je peux le plus m’amé­liorer, changer cet état d’es­prit perfec­tion­niste. J’essaie, mais parfois c’est le perfec­tion­nisme qui est toujours en moi. Je dois changer ce système dans ma tête. Je dois faire ce que je suis censée faire, même si ce n’est pas joli. C’est un processus. Je n’en suis pas encore là, mais c’est défi­ni­ti­ve­ment quelque chose sur lequel je travaille », a déclaré Bencic dans une inter­view pour le site de la WTA.