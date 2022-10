Depuis qu’elle a choisi de s’at­ta­cher les services de Dimitry Tursunov, Belinda Bencoic est ravie et elle ose le dire sans prendre de pincettes. Selon elle, c’est le meilleur choix qu’elle pouvait faire à ce moment précis de sa carrière.

« Je suis main­te­nant en dehors de ma zone de confort, c’est exac­te­ment ce que je voulais. Je pense qu’il a un plan clair et qu’il essaie de vous rendre menta­le­ment atten­tive à des choses que vous verrez peut‐être diffé­rem­ment qu’au­pa­ra­vant. Il est très honnête et dur sur certaines choses, mais c’est exac­te­ment ce que je veux. Je n’ai pas besoin de quel­qu’un qui parle de tout, mais qui ne va pas droit au but. »

Pour l’ins­tant cette méthode a du mal à porter ses fruits puisque la joueuse suisse a perdu cette nuit contre Stephens. Elle ne sera donc pas au Masters orga­nisé dans le Texas.