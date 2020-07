Belinda Bencic entre aujourd’hui en lice dans le tournoi d’exhibition Swiss Pro Cup, qui oppose les meilleurs joueurs et joueuses suisses. À l’occasion, elle s’est confiée à RN, et a dénoncé une mauvaise communication de la WTA envers les joueuses, dans cette période sans compétition : « Je suis très surprise de devoir découvrir toutes les nouvelles importantes par le biais des réseaux sociaux et des médias. »

Si elle n’a pas encore pris de décision définitive quant à son calendrier et sa participation à l’US Open, la Suisse lâche tout de même quelques indices : « Je m’entaraîne sur terre battue. C’est une surface où je me sens moins à l’aise, donc cela va m’aider pour la tournée européenne. »