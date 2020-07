La joueuse suisse a donné une interview au quotidien l’Aargauer Zeitung. Belinda Bencic fait un point sur la situation et explique comment elle va prendre une décision finale concernant notamment l’US Open : « Je trouve logique qu’aucune personne normale ne veuille actuellement se rendre aux États-Unis. Je préfère aussi rester en Europe. Je réfléchis aux conditions dans lesquelles le jeu sera possible et si cela en vaut la peine pour moi. Je déciderai donc presque au dernier moment. De plus, comme je n’ai rien à perdre en terme de points, je n’ai aucune pression pour jouer à New-York. Cela vous donner finalement une vraie liberté d’action. »