Emma Raducanu, qui est hors de la compé­ti­tion depuis avril, continue de se remettre de ses opéra­tions sur les deux mains et sur la cheville. Ces bles­sures l’ont amené à manquer des grands rendez‐vous, notam­ment Roland Garros et Wimbledon. Mais ces derniers jours, Raducanu a été la cible de nombreuses critiques concer­nant le niveau de jeu qu’elle affiche depuis qu’elle a gagné l’US Open 2021. Face à la situa­tion, Billie Jean King a parlé pour Sky Sports, et a encou­ragé la Britannique.

« Je sais juste que c’est devenu diffi­cile pour elle et j’es­père qu’elle va bien. Si vous voulez être une athlète profes­sionnel, vous devez apprendre à ne pas écouter les critiques, vous devez apprendre toutes ces choses et c’est pour­quoi je dis que vous ne prenez rien person­nel­le­ment parce qu’une fois que vous apprenez cela, tout va bien. Et si les gens vous harcèlent sur les réseaux sociaux, vous devez arrêter de regarder ou trouver un moyen d’y mettre fin, c’est vrai­ment important. »