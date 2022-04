S’il y a bien une personne qui s’est battue pour une forme de justice, c’est bien Billie Jean King qui est à l’ori­gine de la créa­tion de la WTA. L’ex‐joueuse améri­caine a toujours mené un combat pour l’éga­lité de trai­te­ments entre les femmes et les hommes. Une « bataille » résumé notam­ment dans le film « La guerre des sexes ».

Progressiste et dans l’air du temps, on atten­dait avec une certaine impa­tience sa réac­tion après la déci­sion prise par Wimbledon. Au final, pas de surprise, Billie Jean King condamne ferme­ment le All England Club. « Un prin­cipe de la WTA est que toute fille, si elle est assez bonne, aura une place pour concourir. Je l’ai défendu en 1973 et encore aujourd’hui. Je ne peux pas soutenir l’in­ter­dic­tion d’ath­lètes indi­vi­duels de n’im­porte quel tournoi en raison de leur nationalité. »