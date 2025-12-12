Au micro de Sky Sports, la légende Billie Jean King s’est exprimée sur un potentiel retour sur le circuit de Serena Williams, aujourd’hui âgée de 44 ans.
« Je pense qu’elle veut essayer de rejouer. Mais je pense qu’elle est également très intelligente et qu’elle sait qu’elle ne redeviendra pas numéro 1. Mais si vous aimez jouer, pourquoi pas ? Elle a tout ce qu’il lui faut dans la vie. Elle n’en a pas besoin financièrement et elle aime ça. Je l’ai rencontrée quand elle avait six ans et sa sœur Venus sept ans, lors d’un stage de tennis que nous avons organisé à Long Beach, en Californie. Elles étaient venues avec leur père Richard. Ce fut une journée incroyable. Je ne l’oublierai jamais. Nous avons demandé aux enfants de faire des échanges depuis le public. Parce qu’ils sont exceptionnels. On voyait tout de suite qu’ils étaient exceptionnels. Personnellement, j’adorerais qu’elle revienne. »
Publié le vendredi 12 décembre 2025 à 11:27