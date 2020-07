Billie Jean King affirme que l’avenir du tennis féminin est « dynamité » sur et en dehors du court grâce à de jeunes stars comme Coco Gauff et Naomi Osaka. Elle fait notamment référence aux actions des deux jeunes joueuses, qui ont toutes deux protesté et se sont exprimées sur le racisme après la mort de George Floyd. « Je les connais un peu et ce sont des filles étonnantes. Coco a de telles possibilités de leadership qu’elle s’exprime déjà sur Black Lives Matters, ce qui nous oblige à aller de l’avant en matière d’égalité et d’inclusion. Elle s’exprime si bien qu’elle aurait pu avoir 40 ou 50 ans en parlant comme ça. Et Osaka s’exprime beaucoup aussi. Elles sont le futur du tennis sur et en dehors du court. »