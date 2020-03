A l’occasion du lancement de la nouvelle raquette Tecnfibre T-Rebound, seule raquette conçue exclusivement pour les femmes, We Love tennis vous propose chaque jour un conrenu lié aux grandes figures féminines du tennis. En parallèle à ces contenus, vous pouvez également jusqu’a dimanche participer à notre jeu concours pour gagner la nouvelle T-Rebound sur notre compte facebook.

Pour débuter cette série, il était logique d’évoquer celle par qui la révolution est arrivée. Il s’agit bien sur de Billie Jean King. C’est son activisme positif et réaliste qui a permis la création d’un circuit féminin professionnel en 1970 : le Virginia Slims, du nom de la marque de cigarette qui était le sponsor principal.

Ce mouvement est d’ailleurs très bien décrit dans le film : A Batlle of sexes sortie dernièrement. Ce fut les prémices de la WTA qui verra le jour en 1973. Au delà de cette action et du fameux combat des sexes contre Bobby Riggs, Billie Jean King a fait prendre conscience au monde entier que la femme pouvait s’émanciper par rapport à la société et aussi des hommes. Plus tard, elle sera même la première sportive à faire son coming-out.

Billie Jean King a donc tracé un chemin qui permet maintenant au tennis d’avoir mis en place des exemples de parités que peu de sports peuvent proposer. Pour cela, et aussi pour son palmarès (NDLR : 129 titres donc 12 du Grand Chelem), Billie Jean King reste un exemple, une personne respectée dans le monde entier et ceci en dehors de la famille du tennis.