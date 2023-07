Comme le rapporte nos confrères de Tennis365, lors d’un récente prise de parole sur Sky Sports, Billie Jean King s’est inquiétée au sujet de la situa­tion d’Emma Raducanu. Il faut dire que depuis son succès surprise à l’US Open en 2021, Emma est loin d’avoir concré­tiser les attentes des fans, des spécia­listes et des sponsors.

« Vous devez apprendre à ne pas écouter les critiques, vous devez apprendre toutes ces choses et c’est pour­quoi je dis de ne rien prendre person­nel­le­ment car une fois que vous apprenez cela, tout va bien. Et si les gens vous harcèlent sur les réseaux sociaux, vous devez arrêter de le regarder ou trouver un moyen de finir, c’est vrai­ment impor­tant. J’espère qu’elle conti­nuera à jouer, j’es­père qu’elle se remettra des bles­sures et qu’elle reviendra et qu’elle réussira »