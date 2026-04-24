« Il y a eu des petites erreurs qui ont été faites sur le médical, qui ont fait que ça a compliqué les choses. C’était clairement une erreur de diagnostic, un oubli dans le diagnostic et une erreur ensuite de gestion », déclarait chez nos confrères de L’Équipe, Loïs Boisson, quelques jours avant son grand retour sur les courts.
Une mise en cause claire du service médical de la FFT même si la demi‐finaliste en titre à Roland‐Garros se garde bien de le citer explicitement.
Invité à répondre, Ivan Ljubicic, responsable du haut niveau à la FFT, a évidemment rejeté ces accusations embarrassantes, expliquant même que la sortie de Loïs était contre‐productive. Ambiance…
« La situation actuelle n’est pas du tout représentative. Je n’ai aucun souci avec Loïs, et je comprends qu’elle a traversé une période difficile, d’ailleurs j’ai lu qu’elle évoquait aussi des problèmes liés au cordage ou au kiné. Peut‐être avait‐elle besoin de se libérer un peu, après tout ça. C’est un peu dommage parce que personne n’y gagne et que ça peut faire monter des tensions, ce que je ne souhaite évidemment pas. Notre souhait est avant tout de voir Loïs compétitive et pleinement en possession de ses moyens. Nous resterons à ses côtés pour la soutenir dans sa progression. En tout cas, il nous paraissait très important de réaffirmer notre confiance totale dans notre staff médical », a déclaré Ljubicic chez nos confrères, toujours pour le journal, L’Équipe.
Publié le vendredi 24 avril 2026 à 13:27