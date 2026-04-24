« Il y a eu des petites erreurs qui ont été faites sur le médical, qui ont fait que ça a compliqué les choses. C’était clai­re­ment une erreur de diag­nostic, un oubli dans le diag­nostic et une erreur ensuite de gestion », décla­rait chez nos confrères de L’Équipe, Loïs Boisson, quelques jours avant son grand retour sur les courts.

Une mise en cause claire du service médical de la FFT même si la demi‐finaliste en titre à Roland‐Garros se garde bien de le citer explicitement.

Invité à répondre, Ivan Ljubicic, respon­sable du haut niveau à la FFT, a évidem­ment rejeté ces accu­sa­tions embar­ras­santes, expli­quant même que la sortie de Loïs était contre‐productive. Ambiance…

« La situa­tion actuelle n’est pas du tout repré­sen­ta­tive. Je n’ai aucun souci avec Loïs, et je comprends qu’elle a traversé une période diffi­cile, d’ailleurs j’ai lu qu’elle évoquait aussi des problèmes liés au cordage ou au kiné. Peut‐être avait‐elle besoin de se libérer un peu, après tout ça. C’est un peu dommage parce que personne n’y gagne et que ça peut faire monter des tensions, ce que je ne souhaite évidem­ment pas. Notre souhait est avant tout de voir Loïs compé­ti­tive et plei­ne­ment en posses­sion de ses moyens. Nous reste­rons à ses côtés pour la soutenir dans sa progres­sion. En tout cas, il nous parais­sait très impor­tant de réaf­firmer notre confiance totale dans notre staff médical », a déclaré Ljubicic chez nos confrères, toujours pour le journal, L’Équipe.