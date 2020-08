Interrogée par Tennis Channel, Eugenie Bouchard s’est confiée sur l’influence qu’ont les réseaux sociaux sur sa vie. La Canadienne, éliminée en quarts de finale à Prague, essaie de prendre du recul vis-à-vis de ces outils de communication : « Les gens vous aiment quand tout va bien et c’est le contraire quand ça ne va pas. Ils pensent que les réseaux sociaux reflètent votre journée. Or, ce n’est pas le cas. Je peux aller courir pendant huit heures et prendre un selfie pendant le repas, les gens ne voient que ça. Ils doivent réaliser que sur les réseaux sociaux, il n’y a que ce que l’on veut montrer. »

Elle poursuit ensuite sur un ton plus personnel : « Je ne fais plus attention à ce que pense les gens, c’est fatiguant. Je n’apporte aucune valeur aux personnes qui ne font que juger. Par exemple, j’essaie de limiter au maximum les photos que je mets en bikini. Apparement, si je poste cela, ça veut dire que je ne joue pas au tennis… »