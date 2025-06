Dans un entre­tien accordé à la BBC, Katie Bouter revient avec la jour­na­liste sur certains messages reçus pendant Roland Garros et cela est plutôt violent. Sur le premier, un inconnu lui souhaite d’avoir un cancer, sur le suivant, l’in­connu la menace comme toute sa famille. Cette situa­tion souvent lié aux paris spor­tifs est un vrai fléau.

« I hope you get cancer.«



No player should suffer social media abuse like this…



Tennis star Katie Boulter has shared some of the « disgus­ting » and « horrible » messages she regu­larly receives online.



The British number two says some threats leave her feeling « very vulne­rabl pic.twitter.com/z5bN3ooOrB