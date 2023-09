Brad Gilbert n’est peut‐être pas un magi­cien mais c’est un immense connais­seur du jeu.

Appelé à la rescousse par Cori Gauff quelques semaines seule­ment avant l’US Open, l’an­cien coach d’Andre Agassi et d’Andy Roddick semble avoir trouvé les bons mots et les bons ajus­te­ments dans le jeu de l’Américaine qui a, comme par hasard, remporté son premier titre du Grand Chelem.

Interrogé sur sa colla­bo­ra­tion avec Gauff, Gilbert a révélé avoir été harcelé de messages concer­nant le coup droit de sa joueuse.

« Je n’ai jamais reçu autant de SMS pendant autant de jours me disant : ‘Répare son coup droit !’ Quelque chose comme ça ne se résout pas à la volée. J’avais juste l’im­pres­sion qu’il y avait quelques petits chan­ge­ments très réali­sables, comme revenir au service depuis une posi­tion beau­coup plus profonde, jouer avec les jambes un peu plus. Prendre des décisions. »