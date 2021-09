Les insultes et les menaces plus violentes les unes que les autres des parieurs frus­trés repré­sentent un véri­table fléau pour le sport et notam­ment pour le tennis.

Après sa défaite au 2e tour à Nur‐Sultan mercredi contre la Roumaine Crisitian (7–6(3), 1–6, 2–6), des imbé­ciles s’en sont pris à Clara sous un post datant du…19 juillet.

« Allo??? C’est normal ? Quelle violence. #vive­les­pa­rieurs », a regretté la Française après que les commen­taires invec­ti­vants aient été partagés sur Twitter.

Trop, c’est trop. Les instances doivent agir mais encore faut‐il trouver la solu­tion. La situa­tion presse.