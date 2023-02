Quelques mois après avoir publié un long et émou­vant message après avoir appris la suspen­sion de Simona Halep à cause d’un test anti‐dopage positif lors du dernier US Open, Darren Cahill a de nouveau pris la défense de son ancienne joueuse (entre 2015 et 2021) au cours du podcast Big Deal.

« Je pense beau­coup à Simona et je me sens mal chaque fois que je pense à ce qui se passe. Je n’ai pas beau­coup de nouvelles, mais je crois savoir qu’il y aura une audience en février qui lui donnera l’oc­ca­sion de se défendre. J’ai fait une décla­ra­tion sur son cas et je suis prêt à mourir avec ces mots pour son inté­grité. C’est impos­sible qu’elle te trompe. C’est une grande femme et une grande personne. Il est impos­sible qu’elle ait pu faire quelque chose de mal. Je lui souhaite bonne chance. Il est vrai que tous les athlètes sont respon­sables de chaque substance qui pénètre dans leur orga­nisme, et Simona Halep en paiera le prix. J’espère que ce ne sera pas trop long, car la faute ne lui incombe pas. Elle n’a rien fait de mal. J’espère qu’une entre­prise a fait une erreur. Ou un médecin, ou une personne de la WTA, ou une personne de son équipe n’a pas fait son travail. J’espère que quel­qu’un prend la respon­sa­bi­lité de ce qui s’est passé parce que nous savons que Simona n’était pas en faute », a assuré l’en­traî­neur austra­lien, actuel­le­ment aux côtés de Jannik Sinner.