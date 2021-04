Les joueurs et les entraî­neurs austra­liens ne peuvent revenir dans leur pays avant plusieurs semaines une fois en Europe. Le coach de Simona Halep, Darren Cahill, est donc omni­pré­sent. Il la fait travailler dur, mais cela ne lui déplait pas bien au contraire.

« Oui, il sera avec moi parce qu’il ne peut pas rentrer à la maison. Alors, il est coincé avec moi. Oui, je suis en Roumanie depuis une semaine. Nous nous sommes très bien entraînés ici. Maintenant, il est ici pour la première fois, et c’est bien de l’avoir, toute la saison sur terre battue, parce que c’est ma saison préférée. J’ai confiance quand il est là, et ouais, on passe de bons jours », s’est réjouit Simona Halep.