La défaite en finale d’Aryna Sabalenka à l’US Open contre Elena Rybakina a beau­coup fait réagir dans la sphère du tennis mondial.

En effet, les réac­tions d’Aryna lors de la remise du trophée, ainsi que la perte de sa première place au clas­se­ment WTA, n’ont pas manqué d’alimenter les critiques à son encontre.

Notamment l’avis bien tranché de Caitlin Thompson, jour­na­liste améri­caine, fonda­trice du maga­zine Racquet et chro­ni­queuse pour la chaîne Eurosport, qui n’est pas très opti­miste quant à la suite des résul­tats de la Biélorusse :

« Je ne pense pas que Sabalenka rempor­tera d’autres tour­nois du Grand Chelem. Je pense qu’elle est sur le déclin. Je pense que toutes les autres joueuses ont déjà trouvé la parade, etelle s’est montrée très vulné­rable dans les moments diffi­ciles. Vous savez qui ne l’est pas ? Coco Gauff. Elle ne gagnera peut‐être pas tous ses matchs ni n’at­teindra toutes les finales, mais vous savez qu’elle se battra jusqu’au bout. »

Des propos qui surpren­dront les fans d’Aryna, qui, malgré n’avoir remporté aucun titre du Grand Chelem cette année, a tout de même répondu présente en attei­gnant les finales de l’Open d’Australie et de l’US Open, s’inclinant à chaque fois face à Rybakina.