La défaite en finale d’Aryna Sabalenka à l’US Open contre Elena Rybakina a beaucoup fait réagir dans la sphère du tennis mondial.
En effet, les réactions d’Aryna lors de la remise du trophée, ainsi que la perte de sa première place au classement WTA, n’ont pas manqué d’alimenter les critiques à son encontre.
Notamment l’avis bien tranché de Caitlin Thompson, journaliste américaine, fondatrice du magazine Racquet et chroniqueuse pour la chaîne Eurosport, qui n’est pas très optimiste quant à la suite des résultats de la Biélorusse :
« Je ne pense pas que Sabalenka remportera d’autres tournois du Grand Chelem. Je pense qu’elle est sur le déclin. Je pense que toutes les autres joueuses ont déjà trouvé la parade, etelle s’est montrée très vulnérable dans les moments difficiles. Vous savez qui ne l’est pas ? Coco Gauff. Elle ne gagnera peut‐être pas tous ses matchs ni n’atteindra toutes les finales, mais vous savez qu’elle se battra jusqu’au bout. »
Des propos qui surprendront les fans d’Aryna, qui, malgré n’avoir remporté aucun titre du Grand Chelem cette année, a tout de même répondu présente en atteignant les finales de l’Open d’Australie et de l’US Open, s’inclinant à chaque fois face à Rybakina.
Publié le mercredi 23 septembre 2026 à 10:10