Depuis qu’elle a annoncé publi­que­ment qu’elle était atteinte d’un cancer (NDLR : Maladie de Hodgkin), la joueuse espa­gnole fait preuve d’un courage extra­or­di­naire et d’une vraie humi­lité face à cette expé­rience de vie terrifiante.

Ses prises de paroles sont toujours très simples. Elles nous éclairent sur son mental, celui d’une cham­pionne qui ne veut rien lâcher.

Le témoi­gnage livré récem­ment à un média des Canaries confirme encore cette tendance : « Je me sens plutôt bien et surtout. Je termine presque mon trai­te­ment. J’ai toujours dit que le succès est un processus d’ap­pren­tis­sage et de travail. L’une des phases de cette maladie qui est le plus dure ce serait de la nier ou de se demander toujours pour­quoi le destin nous a choisi. Dès le premier instant, ou j’ai appris que j’étais malade, j’ai décidé d’être sereine et calme. Il est essen­tiel dans cette maladie de rester positif et de garder espoir. J’avais en tête de récu­pérer le plus tôt possible et la vérité est que la situa­tion a évolué favo­ra­ble­ment » a déclaré l’Espagnole.

« Ce cancer m’a appris que je dois profiter du présent. Ce n’est agréable pour personne, pas seule­ment pour moi, mais aussi pour tous les gens autour de moi. Le tennis et le sport ont été prati­que­ment tout pour moi depuis que je suis petite. Le prati­quer me rend heureux. J’aime. Non seule­ment le prati­quer, mais aussi le regarder à la télé­vi­sion » a conclu Suarez Navarro.

Un témoi­gnage de plus qui confirme qu’elle ne bais­sera jamais les bras face à la maladie.