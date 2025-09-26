Mariée, heureuse, retraitée du tennis, plus le temps passe, plus on voit Caroline raquette à la main sur les courts de…padel.
Dernièrement, elle a carrément pris une « indiv » sûrement pour parfaire sa technique dans les situations qui sont éloignées du tennis. On pense notamment au jeu avec les vitres.
Les rumeurs circulent donc sur sa motivation autour de cette discipline où sa puissance, sa vitesse de jambes, et sa technique pourraient faire un malheur.
Fraîchement retraitée, Caroline Garcia a disputé une partie de padel avec Max Verstappen. 🇫🇷🏎️ pic.twitter.com/vaV0GqIgCI— Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) September 10, 2025
Certains espèrent même une association avec Alizé Cornet qui joue régulièrement à Esprit Padel le centre crée par son frère à St Priest à côté de Lyon.
Publié le vendredi 26 septembre 2025 à 09:20