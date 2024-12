En pleine prépa­ra­tion de l’année 2025, Caroline Garcia a accordé une inter­view à L’Equipe dans laquelle elle revient sur sa déci­sion de mettre un terme à sa saison 2024 en septembre dernier.

« Ça faisait plus d’un an que c’était très compliqué d’aller à l’en­traî­ne­ment. Dès qu’on avait trois jours de repos, si Borja me propo­sait de jouer, je lui répon­dais : ‘Ne me parle pas de tennis ! Quand j’ar­rê­terai, on fera tout ce que tu veux, sauf du tennis, ça sera interdit.’ Je me sentais faible menta­le­ment et faible par rapport aux autres. C’était vital pour moi de couper. En février, je m’étais déjà forte­ment posé la ques­tion. Mais j’avais un doute : si je fais une pause, est‐ce que je reviens ? En fait, j’ai accepté de couper quand j’ai accepté le fait que, peut‐être, je ne revien­drais jamais. Et j’étais en paix avec ça. »