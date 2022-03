Alors que l’équipe de France doit affronter l’Italie les 15 et 16 avrils prochains dans le cadre des barrages de la Billy Jean King Cup, Julien Benneteau, le capi­taine, est face à un sacré casse‐tête.

Pendant que Kristina Mladenovic accu­mule les défaites et les décep­tions, Caroline Garcia vient quasi­ment de déclarer forfait sans le dire clai­re­ment après un message publié sur ses réseaux sociaux. « Hello ! Petit update. Depuis février je souffre d’une bles­sure au pied. Avec mon équipe, nous avons décidé de prendre quelques semaines pour faire les soins et suivre un proto­cole adapté pour me permettre de revenir à 100% sur le court. A très vite ! Caro. »

Si les deux autres joueuses sélec­tion­nées, à savoir Clara Burel et Alizé Cornet, semblent pour le moment en forme, il ne faudrait pas qu’une des deux joueuses déclare forfait car la liste des poten­tielles rempla­çantes est assez mince.