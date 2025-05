La joueuse trico­lore a posté ce matin un message très émou­vant où elle annonce qu’il s’agit bien de sa dernière saison. Elle a décidé de « tourner la page » pour écrire un nouveau chapitre.

Cher tennis,



Il est temps de te dire au revoir.



Après 15 ans à concourir au plus haut niveau – et plus de 25 ans à consa­crer presque chaque seconde de ma vie à ce sport – je me sens prête à tourner la page et à ouvrir un nouveau chapitre.



Mon parcours n’a pas toujours été… — Caroline Garcia (@CaroGarcia) May 23, 2025

« Mon parcours n’a pas toujours été facile. Depuis mes débuts, le tennis a toujours repré­senté bien plus que des victoires ou des défaites. C’était l’amour ou la haine. La joie ou la frus­tra­tion. Et malgré tout, je suis profon­dé­ment recon­nais­sante pour tout ce que cette aven­ture m’a offert. Pour tout ce que le tennis m’a donné. Pour la femme forte, passionnée et déter­minée qu’il m’a aidée à devenir. Mais aujourd’hui, il est temps de passer à autre chose. Mon corps – et mes aspi­ra­tions person­nelles – me le demandent. »

Seulement âgée de 31 ans, Caroline Garcia aura construit une belle carrière avec des victoires de premier plan. Cette annonce n’est pas une surprise. Derrière elle, il semble bien que ce soit le « désert ». Caro a en effet tenu la maison bleu blanc rouge, elle était souvent la seule trico­lore avec Alizé a pouvoir prétendre notam­ment à la deuxième semaine dans les tour­nois du Grand Chelem.