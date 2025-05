C’est la grosse infor­ma­tion de cette journée : Caroline Garcia a décidé de mettre un terme à sa carrière à l’issue de la saison 2025. Une déci­sion forte mais tout sauf surpre­nante au vue des nombreuses sorties de la Française ces derniers mois.

Interrogée par nos confrères de L’Équipe quelques heures après son annonce, l’an­cienne 4e joueuse mondiale a fait part d’une fatigue liée à la vie du circuit. Extraits.

« Quand avez‐vous pris votre déci­sion d’ar­rêter votre carrière cette année ?

En fin d’année dernière. Quand j’ai pris ma pause et que j’ai choisi de revenir, je voulais jouer une saison à ma manière, avec mes objec­tifs et un peu plus de légè­reté, celle qui m’a souvent manqué pendant ma carrière. Après l’Open d’Australie, je me disais que je pouvais arrêter en paix, que c’était la bonne déci­sion. J’ai eu une carrière intense, remplie d’émo­tions, posi­tives mais aussi diffi­ciles. J’ai envie de voir autre chose. Autant j’ai encore envie de faire des matches, mais tout ce qui est autour, tout ce que tu dois faire pour jouer ces matches et aller au bout d’un tournoi, c’est devenu trop pour moi. Je n’y arrive plus. Autant sur un objectif vrai­ment précis, je peux le faire, mais sur toute une saison, je n’ai plus la force mentale pour le faire. J’ai aussi envie d’avoir une famille.