Lors du dernier épisode de son podcast « Tennis Insider », en compa­gnie du père et entraî­neur de Ben Shelton, Bryan, Caroline Garcia a exprimé quelques regrets.

« Bryan Shelton m’a demandé ce qui m’avait manqué pour remporter un Grand Chelem. Voici mes réflexions à ce sujet et ce que j’au­rais aimé faire diffé­rem­ment. J’aurais dû ajouter une option B à mon jeu, car la plupart du temps, mon jeu était très risqué. Je pense que j’ai perdu beau­coup de matchs que j’au­rais pu gagner si on m’avait appris à me dire : ‘Ok, aujourd’hui, je dois mettre la balle dans le court. Mon père voulait que je sois agres­sive, que je fasse des coups gagnants, mais il y avait des jours où je ne me sentais pas d’hu­meur ou où j’étais trop stressée, et je n’y arri­vais pas. »