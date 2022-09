Lors de son passage sur le plateau de Stade 2, Caroline Garcia a bien insisté sur l’idée que son choix en terme tactique ne chan­ge­rait pas et ce n’est pas sa défaite face à Ons Jabeur qui peut remettre en cause son iden­tité de jeu.

« C’est drôle ces commen­taires, quand je bats Gauff et que je suis deux mètres dans le court, c’est super. Quand je fais pareil contre Jabeur mais que mon retour est dans le filet, il faudrait que je change de tactique, que je recule par exemple. J’ai essayé de jouer deux mètres derrière la ligne de fond de court à un moment de ma carrière mais je ne sais pas le faire. Je ne sens pas mon jeu dans cette posi­tion. J’ai encore beau­coup de choses à améliorer dans mon jeu comme ma régu­la­rité au service, mes chan­ge­ments de direc­tion quand je joue le long de la ligne. Avec mon team, on croit à ce que l’on a construit depuis des mois. Mon jeu c’est d’être vers l’avant. On va s’y tenir tout en amélio­rant encore ce que n’est pas parfait. »

La prochaine échéance pour Caroline Garcia est le tournoi de Tokyo qui débute lundi au Japon.