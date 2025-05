Juste avant Roland‐Garros, Caroline Garcia a donné un entre­tien au Progrès. Elle évoque son actua­lité et notam­ment le fait que sa carrière est plus derrière elle que devant. Elle donne aussi de ses nouvelles alors qu’elle sait main­te­nant qu’elle va affron­tera Bernada Perra au 1er tour, une Américaine classée 90e mondiale.

« C’était vrai­ment devenu compliqué à vivre quoti­dien­ne­ment. Je n’ai pas joué au tennis pendant un mois et demi, je ne m’étais pas fixé de date de reprise. J’ai repris progres­si­ve­ment début novembre avec le but d’aller vers l’open d’Australie. Je me sens bien physi­que­ment, même si j’ai encore quelques douleurs à l’épaule. Et dans la tête, cela va beau­coup mieux. J’essaie d’être davan­tage patiente avec moi‐même, de me donner un peu de liberté pour ne rien forcer. »