Dans un long entre­tien donné à l’Equipe, Caroline Garcia évoque tous les sujets de sa vie de joueuse profes­sion­nelle et notam­ment la période passée depuis sa victoire au Masters en 2022, sa petite dépres­sion. Une inter­view passion­nante que l’on vous recommande.

La dernière ques­tion portait sur sa saison à venir, comme la Lyonnaise allait la gérer d’au­tant que son clas­se­ment (39ème) ne va pas lui permettre de trop choisir.

Conscient de cette situa­tion, Caroline a sa feuille de route en tête.

« Juste les gros tour­nois. Peut‐être que je vais me retrouver à faire les qualifs, mais je préfère ça que jouer toutes les semaines. En tout cas, je ne retour­nerai pas sur les Challengers. À un moment, j’ai envie de faire autre chose dans ma vie, fonder une famille. Je ne me vois pas jouer pendant encore cinq ans, ça c’est sûr, et je n’ai pas envie de galérer sur le circuit secon­daire. Ce n’est pas une ques­tion d’ego, mais ce n’est pas pour ça que je joue. Je ne sais pas si je suis capable d’être super régu­lière et d’être top 10, mais je pense que je peux avoir un niveau pour bien jouer contre les meilleures. Ensuite, je passerai à autre chose »