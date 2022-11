Finalement forfait de dernière minute avec l’équipe de France à l’oc­ca­sion des barrages de la Billie Jean King Cup qui ont lieu vendredi et samedi au Portel, Caroline Garcia a été inter­rogée par le site de la WTA suite à son sacre au Masters la semaine dernière.

Consciente qu’elle doit encore améliorer certaines choses pour pouvoir performer régu­liè­re­ment sur les tour­nois du Grand Chelem, la Lyonnaise entend bien faire ce qu’il faut pour atteindre son ultime but.

« Je pense que les tour­nois comme Cincinnati m’ont prouvé que j’étais capable de jouer et de battre les meilleurs joueuses du monde et de le faire jour après jour. Il semble que les tour­nois d’une semaine me conviennent mieux que les Grands Chelems pour le moment, donc je dois faire quelques ajus­te­ments. Mais c’est une grande expé­rience et la semaine à Cincinnati m’a vrai­ment aidé à prendre confiance dans mon niveau de tennis et dans mon style de jeu. »