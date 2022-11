Quatre jours seule­ment après son sacre au Masters, acquis au Texas, Caroline Garcia se retrou­vait sur le court au Portel afin d’ap­porter le point de la victoire à la France lors du match de barrage de Billie Jean King Cup face aux Pays‐Bas. Après avoir parfai­te­ment rempli sa mission, la Française a fait quelques confidences.

« Si je réalise ? Pas encore, non. J’ai vu que j’avais telle­ment de messages que mon WhatsApp a planté pendant deux jours (rires). Je pense que je ne réalise pas trop car je suis passée de l’ex­ci­ta­tion du Masters aux États‐Unis à l’équipe de France où on vit un peu en groupe fermé, pas reclus mais presque. J’ai essayé de rester concen­trée sur l’ob­jectif de cette rencontre pour pouvoir donner le maximum. On verra comment ça se passera la semaine prochaine, mais j’ai pu voir qu’il y avait un engoue­ment assez incroyable et ça m’a fait chaud au coeur. »