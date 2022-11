Si Caroline Garcia a remporté le « plus beau titre » de sa carrière, avec ce sacre au Masters, elle n’a pas encore réalisé son rêve. Celui de gagner un titre du Grand Chelem. Elle était à deux matchs de le faire à l’US Open mais avait été stoppée net par Ons Jabeur (6−1, 6–3). Après sa victoire contre Aryna Sabalenka en finale, la Française est revenu sur ce moment.

« La demi‐finale de l’US Open m’a pas mal marquée. Ça a été une expé­rience un peu diffi­cile à gérer. J’étais vrai­ment déçue de ma perfor­mance après avoir si bien joué pendant plusieurs semaines. Ça m’a servi. Quand je suis arrivée ici, avec une prépa­ra­tion pas idéale, on a essayé d’ac­cepter et d’en tirer le maximum. On est parti du prin­cipe que je savais toujours jouer au tennis et que mon tennis était toujours là. Qu’il fallait que j’aie les idées les plus claires possibles pour être perfor­mante. Match après match, j’étais de plus en plus relâ­chée, confiante, physi­que­ment je me sentais de mieux en mieux et le niveau a vrai­ment progressé au fil de la semaine. »