Soucieuse de commu­ni­quer le plus possible avec ses fans depuis qu’elle a décidé de mettre préma­tu­ré­ment un terme à sa saison 2024 suite à un burn out, Caroline Garcia a publié un message émou­vant ce jeudi sur ses réseaux sociaux.

Et visi­ble­ment, la Française va beau­coup mieux malgré des résul­tats décevants.

Three months back in compe­ti­tion.



The results ? Not quite where I want them to be yet. But my game, my tennis—I believe in it. What I’m most proud of, though, is my mindset. Because if you had told me a year ago that I’d be here, truly enjoying life on tour again, I wouldn’t have… pic.twitter.com/RuRKzZZsdE