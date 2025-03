Alors que Caroline Garcia va jouer très gros ce mercredi au premier tour du WTA 1000 de Miami face à la qualifié hongroise, Anna Bondar (elle quit­tera le Top 100 mondial en cas de défaite), elle a décidé de s’ac­corder un peu de bon temps avant ce match crucial pour la suite de sa saison et peut‐être de sa carrière.

En effet, la Française a passé une soirée en compa­gnie de trois de ses collègues, à savoir Maria Sakkari, Jasmine Paolini et Elena Rybakina. Et sur Instagram, elle en a profité pour évoquer certains effets néfastes d’une carrière de haut niveau.

« Quelle soirée. Comme je l’ai partagé à maintes reprises, ma carrière de tennis n’a pas été facile. On m’a appris que je ne pouvais pas être amie avec d’autres filles, ni m’amuser en dehors du court. Et j’y ai cru pendant de nombreuses années. Au point de devenir très sombre et d’af­fecter ma santé. Et de passer main­te­nant un si bon moment hors terrain, partager des moments comme hier soir, avec d’autres joueuses (et de grandes cham­pionnes ! ), apprendre les unes des autres, rigoler et profiter d’un bon moment ensemble, simple­ment comme 4 filles qui font de leur mieux dans la vie, c’est une récom­pense que je ne peux pas décrire. Alors merci pour avoir fait partie de ça, Maria Sakkari, Jasmine Paolini, Elena Rybakina et pour m’avoir offert une nuit inoubliable. »